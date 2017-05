Slik klager du

Det er viktig å overholde klagefristen. For videregående skole er fristen for å klage på avgangskarakterer/standpunktkarakterer og eksamenskarakterer 10 dager, mens klagefristen for karakter på fag-/svenneprøven er 3 uker.

Fristen gjelder fra det tidspunkt karakteren blir tilgjengelig for eleven eller det tidspunkt eleven burde gjort seg kjent med karakteren. Dersom du ikke er hjemme, er på sommerferie eller liknende i denne perioden, så kan du ringe til skolen for å få vite hvilke karakterer du fikk. Hvis du ber om begrunnelse for karakteren stoppes klagefristen til du har fått begrunnelsen.

Det som du kan klage på er sluttvurdering, altså standpunktkarakter og eksamen. Fylkesmannen i nord- eller sør-trøndelag er klageinstans for standpunktkaraterer.

Innen 10 dager

Klagefristen i grunnskolen er også 10 dager, og den regnes fra det tidspunktet meldingen om vedtaket er kommet fram til deg eller dine foresatte, eller det tidspunktet du eller dine foresatte burde ha gjort dere kjent med karakteren. Klagefristen blir avbrutt når du eller dine foresatte ber om begrunnelse for karakteren det klages på.

Må være skriftlig

Klagen må være skriftlig, og den sendes til rektor ved skolen.

Rektor må da innhente begrunnelse for karakteren fra faglærer. Så må skolen sende klagen, begrunnelsen og uttalelse fra rektor til fylkesmannen, som ser på den.

Det kan gå begge veier

Dersom fylkesmannen mener gjeldende regler ikke er fulgt, går klagen tilbake til skolen. Rektor og faglærer må da foreta en ny vurdering.

Du kan finne elektronisk skjema for klaging på standpunkt. Innlogging gjør du fra våren 2017 via ID-porten.

