Arbeidsulykke ved Meråker Kjøtt

En 17-åring ble kjørt til legevakta i Stjørdal tirsdag kveld etter en klemskade i forbindelse med en truck. Uhellet skjedde ved Meråker Kjøtt, der unggutten var sommervikar.

Per Johan Pedersen ved Meråker Kjøtt er foreløpig forholdsvis ordknapp om det som har skjedd.

Møte

- Jeg kan ikke så mye før vi har fått gransket saken og klarlagt det som skjedde. Vi skal ha et møte om uhellet i dag for å finne ut mer om hendelsesforløpet. Det jeg kan si, er at det har skjedd en klemskade, og at personen som er skadet, har fått et brudd i vristen på en fot. Mer kan jeg ikke si før vi har fått undersøkt saken nærmere, sier Per Johan Pedersen ved Meråker Kjøtt.

Sommervikar

Onsdag morgen hadde han ennå ikke fått snakket med mannen som har kommet til skade. Den tilskadekomne, en 17 år gammel gutt, er sommervikar ved Meråker Kjøtt. Pedersen har snakket med guttens mor og fått opplyst at han har pådratt seg et fint, lite brudd i vristen på den ene foten.

Skaden ble meldt til politiet klokken 20.55 tirsdag kveld, og uhellet har skjedd på ettermiddagsskiftet. En politipatrulje som befant seg i Meråker i forbindelse med et annet oppdrag, kom raskt til stede og fikk rekvirert ambulanse.

Skademelding

Ifølge Per Johan Pedersen vil bedriften sende skademelding når det er klarlagt hva som har skjedd. Dermed kommer Arbeidstilsynet automatisk inn i bildet.

Pedersen sier også at det er svært sjelden det forekommer arbeidsuhell ved Meråker Kjøtt, bortsett fra små kuttskader på personellet som arbeider med å skjære kjøtt.