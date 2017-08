Prebz- og Dennis-feber i Kimen

– Kjempekule karer, gliser Robin.

Han hadde stått lang tid i kø for å sikre seg autograf og selfie med Prebz og Dennis.

Gledet seg gjorde også Sivert Kartum (14) flere titalls meter lenger bak i køen. Vel verdt å stå i kø for, mener Sivert. Han forteller at han ser mye på Prebz & Dennis på YouTube.

Også Gro Langnes som er senterleder ved Kimen Kino, er i hundre. Hun var søndag ettermiddag travelt opptatt med å legge til rette for de mange hundre stjørdalingene som kom til Kimen for å få et glimt av de to YouTube-heltene i egen person.

Senterlederen og hennes kinokolleger tok i bruk Vektersalen i Kimen for å gjennomføre autografsigneringene. Og etterpå var det førpremiere på den helt ferske kinofilmen «Prebz & Dennis: The movie».

– Hvorfor førpremiere i Kimen?

– Prebz og Dennis kom til Trondheim i helga for å møte fine fans. Ettersom Kimen er en del av kinofamilien i Trondheim Kommunale Kino, fikk også Stjørdal besøk av gutta, smiler Gro Langnes.

Også filmens produsent Trond Gullaksen i North Sea Produksjons sier seg veldig godt fornøyd med den store interessen for «Prebz & Dennis: The movie» både i Stjørdal og Trondheim. Han gleder seg til filmen slippes på 180 kinoer over hele landet til helga.

Prebz og Dennis alias Preben Fjell og Dennis Vareide har gjort kjempesuksess med sine elleville videosnutter på YouTube. De har blitt helter for mange tusen norske ungdommer. De to kompisene har over to hundre tusen følgere på YouTube. Prebz og Preben regnes som noen av de største hitene fra Norge på videodelingsstedet.

Filmen som hadde førpremiere i Kimen i Stjørdal søndag, karakteriseres som en YouTube-video i storformat. Prebz og Dennis legger vekt på å ha det hysterisk morsomt når de spiller inn klipp på YouTube.

De to forteller at det har vært hysterisk morsomt å lage denne filmen. De kaller den en komedie med pranks og andre sinnssvake ting gjennom hele filmen. Prebz- og Dennis-filmen er karakterisert som el ellevill blanding av jackass-innslag og Olsenbanden.