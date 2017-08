Gir seg etter tre år i kjøpesenteret

Butikken har satt i gang sluttsalg og har ifølge administrerende direktør i driftsselskapet Nærsenter utvikling AS, Halvor Krafft, siste åpningsdag fredag 25. august.

– Det er selvsagt leit at de slutter, men det er bedre at vi får på plass en butikk som går godt, sier Krafft. Han opplyser at lav omsetning over tid er årsaken til at butikkledelsen har bestemt seg for å stenge.

Takker for seg

Det bekrefter daglig leder og eier Lisa Fossbakken overfor Bladet.

– For lite kunder gir dårlig omsetning, sier Fossbakken – som utover det ikke ønsker å utdype avgjørelsen.

– Vi har hatt noen fine år på senteret. De ansatte går videre og begynner på skole. Nå takker vi pent for oss, sier Fossbakken.

Halvor Krafft mener nedleggelsen gjenspeiler en større trend.

– Helsekostbutikker sliter med dårlig omsetning på flere steder i landet, sier han.

Trend

Life Helsekost etablerte seg på 90 kvadratmeter i senteret i slutten av august 2014. Halvor Krafft sier driftsselskapet jobber for å få på plass en erstatter, men vil ikke si hva slags butikker de ser etter.

– Vi jobber generelt med å få på plass levedyktige og solide butikker, sier Halvor Krafft.