Til norgesmesterskapet i friidrett for juniorer

Ni utøvere fra Malvik og stjørdalsdalføret er påmeldt til norgesmesterskapet (NM) i friidrett for juniorer som arrangeres på Stangnes Idrettspark i Harstad fra fredag og fram til søndag.

800 meter og hinder

Hommelvikingen Magnar Fossbakken Lundberg skal løpe 800 meter i den eldste årsklassen, J22, hvor også malviking og Selsbakk IF-løper Håkon Hanssønn Jakobsen deltar. Ola Martin Gåsvær fra Vikhammer deltar på 3.000 meter hinder i J19. Gåsvær og Lundberg representerer Ranheim IL.

Seks fra SFIK

Fra Stjørdal Friidrettsklubb (SFIK) deltar Elias Bjørnevik på 400 meter og 400 meter hekk i J19 mens Ramya Nadesapuran deltar i stav i samme årsklasse. Thale Leirfall Bremset deltar i lengde og 200 meter mens Thea Leirfall Bremset er påmeldt i lengde og høyde i J19-klassen. Julie Heiervang Johnsen deltar i spyd i J22 mens Elise Grong Ruud deltar i kule og spyd i samme årsklasse.

Direkte

I junior-NM konkurreres det i to årsklasser, junior 19 år (J19) og junior 22 år (J22). Og det er mulig å følge junior-NM direkte via NM-arrangør IK Hind sin hjemmeside.

IL Dalebrand

For øvrig så er det to personer fra IL Dalebrand som er med som funksjonærer under mesterskapet. Hermann Storflor er med som funksjonær i lengde mens Kjell Olav Storflor er i staben som sørger for at trestegkonkurransene gjennomføres på riktig vis.