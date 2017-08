– Nå kan du gi din stemme

Fra og med i dag er mulig å levere forhåndsstemme til stortingsvalget. Valgdagen er 11. september, men det er fritt frem de som ønsker å forhåndsstemme. I Malvik kan man stemme i servicekontoret på rådhuset helt frem til valgdagen. Det vil også bli mulig å stemme på Malvik Senter 2. og 8. september, og i Vikhammer Senter 31. august og 7. september.

Bør stemme

Kristian Torve er Arbeiderpartiets ungdomskandidat i Sør-Trøndelag og står på femteplass på lista til høstens valg. Han er fra Oppdal og er opptatt av at de unge bør bruke sin stemme.

– Vi har sett i mange kommuner at valgdeltakelsen i er lav blant unge velgere. Det er veldig synd, for da mister vi et perspektiv på Stortinget.

– Og din oppfordring er?

– Derfor bør alle stemme. Spesielt de unge bør gjøre sin samfunnsplikt. Ser at de som stemmer fra de er 18 år, gjerne stemmer når de blir eldre.

Gjør deg kjent med partiene

– Hva vil du si til de som ikke er helt sikker på hvem de skal stemme på?

– Jeg håper at de vil gjøre seg kjent med de ulike partiene. Det er ikke mulig å finne et parti som er enig med alt det man står for. Da må man lage et eget parti. Da blir det over fire millioner partier og det går ikke. Så man bør stemme det partiet som man er mest enig i. I verste fall kan man stemme blankt.

– Hvorfor skal de unge gi sin stemme til deg?

– Det er 70.000 unge uten arbeid, 9.000 uten læreplass og 23.000 som står uten studieplass. Dette er noe jeg ønsker å gjøre noe med. Læreplasser ligger mitt hjerte nærme. I vårt fylke er det 500 som ikke får seg læreplass. De setter livet på vent og jeg ønsker å ta kampen for dem, slik at de får fullført utdanningen.

– Har du vært mye i Malvik?

– Ja, jeg har vært mye i Malvik. Jeg hjelper AUF-laget og stiller opp for dem når de har behov, sier Kristian Torve.

Ved forrige stortingsvalg i 2013 manglet Arbeiderpartiet 2000 stemmer på å få inn fem politikere på Stortinget.