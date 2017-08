Blir bryllupsbil igjen – 52 år etter debuten

Det ble et meget hyggelig møte da Anne Brit Hognes, datter til drosjeeier Eilif Hegseth i Hegra, fikk se igjen farens drosje fra 1965. I helga besøkte hun Magne Sletvold i Skjelstadmark som har tatt vare på, og restaurert den flotte amerikaneren.

– Jeg visste at bilen var her i Stjørdal og jeg har sett etter den ved utstillinger og på veteransamlinger. Men jeg har ikke truffet på den før jeg kom hit til Magne som har hatt den siden 2013.

Magne Sletvold forteller at han kom over den 52 år gamle Rambleren for fire år siden. Han fikk overtatt den, og underveis har bilen vært i Polen for oppussing både innvendig og utvendig. Resultatet må sies å være meget tilfredsstillende. Bilen er skjønn der den står.

1965 modell

Rambler’n luktet «nybil» i 1965. Da hadde drosjeeier Eilif Hegseth i Hegra skiftet ut en Ford og valgt en Rambler Classic til drosje. Dette var en bil i høy prisklasse og som sto høyt i kurs hos drosjeeierne og som vakte oppsikt hos folk flest.

Det var ikke så mange privatbiler i bygda ennå, så drosjene var ute på veiene, både seint og tidlig.

Bryllupsskyss

– Jeg husker at jeg hjalp til med å pynte Rambler’n når pappa skulle kjøre brudepar til kirka, forteller Anne Brit Hognes. Det skjedde som regel på lørdager.

–Rutinen var at pappa vasket bilen utvendig, mamma tørket støv innvendig og jeg ordnet med hvite lakener og blomster i baksetet. Og ikke å forglemme, så var det et flaggfeste i fronten av bilen. Når det norske flagget var på plass var bilen klar for bryllupskjøring.

Lørdagene var forresten travle dager for drosjen. Når ettermiddagstoget fra Trondheim dampet inn på Hegra stasjon sto alltid drosjen klar. Mange var ukependlere og var avhengig av å bli transportert.

Musikkbuss

I mange år var Eilif Hegseth og Rambler’n fast transportør for Håve’s. Den gangen fikk både musikere og instrumenter plass i en vanlig drosje. Det var bare kontrabassen som ikke fikk plass og den ble surret fast på taket.

Jula var ei travel tid for både Rambler’n og eieren. Folk skulle både hit og dit og Eilif Hegseth måtte leie inn sjåfører som kjørte på skift.

Når nye verdensborgere meldte sin ankomst var det travelt. Først måtte Hegseth opp til Skogan i Skjelstadmark for å hente jordmora, og så plukke opp den fødende en eller annen plass i bygda, før de kunne ta veien opp til Ingstad der fødestua lå den gangen.

Bryllupskjøring igjen

Nå på lørdag skal Rambler’n på med bryllupsstasen igjen. Da skal Magne Sletvold kjøre et brudepar fra Skjelstadmark til vielse i Kimen og tilbake til Vårtun for bryllupsfest. Veteranen duger godt som bryllupsbil ennå. 52 år etter at den debuterte.