Lunsjkonserter i Stjørdal kirke

Ni torsdager utover høsten inviterer Stjørdal menighet til lunsjkonsert i Værnes kirke. Den første konserten finner sted allerede på torsdag denne uken.

– Konsertene byr på et program med stor spennvidde, med variasjon fra gang til gang. Stort et handler det ikke om tradisjonell kirkemusikk, men om kunstmusikk som passer i et kirkerom, sier kantor Gunnar Gustad.

Gjester

Tidligere har det gjerne vært de lokale kantorene som har stått for musikken. Men denne høsten har det meldt seg ganske mange gjester som kan tenke seg i spille i Stjørdal kirke.

Konsertserien åpner på torsdag denne uken med besøk av Trio Namsos, før det fortsetter to uker senere med Torleif Holm, cellist i Trondheim Symfoniorkester, som framfører en Bach-suite. Senere utover høsten kommer Sonavi jazzvokalensemble fra Trondheim og Ann Kristin Andersson, Inge Rennemo Johannesen og Vikhammeråsen barnehage med en barnehagekonsert.

Kirkerommet

– Hvorfor lunsjkonserter?

– Vi ønsker at folk skal få møte kirkerommet på en annen måte enn de gjør i en vanlig gudstjeneste. Selve kirkerommet har også noe å si til folk, og her er det kanskje terskelen lavere for å komme hit, sier kantor Brita Sjøberg.

Lunsjkonsertene har også en ledig form der de som spiller, gjerne forteller litt om musikken de framfører.

Halvtime

Normalt varer en lunsjkonsert maksimalt en halvtime. Men høstens første konsert, der Trio Namsos kommer på besøk, varer 50 minutter.

Det er gratis inngang på lunsjkonsertene, men den som ønsker det kan gi en gave når det blir tatt opp kollekt.