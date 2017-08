Inviterer til stor bilfæst i Stjørdal

Det blir børning, det blir parade, det blir røyk, det blir kjøretøy med motorer fra 50 kubikk og opp til over 200 hestekrefter - Bilfæst Stjørdal blir kort sagt en opplevelse for alle som har den minste interesse for bil, MC og kjøretøy av alle slag.

- Dette blir kort sagt en gratis fest for hele Stjørdal, fastslår fest-sjæfen Håvard Dahlen.

Så det spruter

Festen skal foregå lørdag 9. september. Dagen starter med rebusløp som går fra Hell Cruisers' klubbhus i Storvika. Løpet går innom samtlige aldersboliger i Stjørdal, kortesjen passerer Torget og Gata, den går til Lånkebanen, og den avslutter ved klubbhuset i Storvika.

- Her blir det "børneshow" så det ryker og spruter grus, felger og det hele! sier Håvard Dahlen.

Parade

På kvelden blir gågata åpnet for biltrafikk. Da vi blankpolerte hobbykjøretøy gli sakte ned gata, og det blir bilparade med utvalgte kjøretøy fra samarbeidspartnerne, mens Jan Borge Larsen med band sørger for show og musikk. Larsen vil også presentere bilene etter hvert som de passerer, før de blir parkert på Torget, der de vil stå resten av kvelden.

- Jeg kan love at vi fyller hele Gata og Torget og kanskje enda mer, sprudler Håvard Dahlen når han forteller om alt som skal skje.

Gågata

Kinoen er med som samarbeidspartner og setter opp to filmer, "Børning 2" og "Biler 2" denne dagen. Gågata blir sentral i festen, og Hell Cruisers har fått med seg spisesteder i sentrum som samarbeidspartnere, som legger opp til uteservering hele kvelden.

De har også fått med seg alt som kan rulle og bevege seg ved hjelp av en motor. Her er Gammeltraktorens venner, er er Blårøyk Cruisers, her er Stjørdal MC, Veteranbilklubben Stjørdal, og her er enda flere. Lokale firma som Børstad Transport og Brødrene Bjerkli er også med på opplegget.

Familiefest

Håvard Dahlen understreker at dette ikke er et opplegg bare for motorinteresserte. Dette er en fest for hele familien.

- Her blir det alt fra et heidundrende røykshow med børning, det blir kino for barna, mens de litt mer voksne får sjansen til å gi full gass med en skrotbil på Lånkebanen. Sent på kvelden, når festen er over, tar samtlige kjøretøy den faste, nostalgiske turen til Hell, slik vi har hatt i mange år når vi har arrangert "Night Cruise To Hell", sier Håvard Dahlen.