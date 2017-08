Halvfull sal i TV-sendt valgmøte

- Om vi ble klokere? Det var ihvertfall en fin debatt der deltakerne holdt seg til saken. Samtidig var det bra temperatur, mener trekløveret Ole Martin Myrbekk, Kim Erik Eidem og Johannes Adserø. Ungguttene som villig medgir at de er medlemmer av AUF, utroper Marit Arnstad (Sp) som den beste debattanten blant politikerne som deltok.

Sentrale tema

Valgsendingen fra Kimen kulturhus gikk direkte ut på NRK 2 til hele landet. Partiene diskuterte tre av denne valgkampens mest sentrale tema: Kommunereformen, forsvar, NATO og amerikanske soldater på Værnes, og politireformen. Er det kanskje den som er skyld i at en kvinne som hadde rømt fra en voldelig samboer i Namsos, måtte vente 40 minutter på at en politimann skulle dukket opp - fra det lokale lensmannskontoret som ligger 500 meter unna?

Skryter av Kimen

Politikk eller ikke - de som hadde ansvaret for sendingen, skryter loddrett av Kimen som arena for slike sendinger.

- Dette var kjempebra! Kimen er som skreddersydd for slike produksjoner, sier Linda Bjørgan, NRKs prosjektleder for sendingene.

- Her har de tenkt på det meste. Vi har blitt godt mottatt, her har de et sett med kulturverter som gjør alt de kan for oss - Kimen kulturhus er rett og slett fabelaktig, sier Lina Bjørgan umiddelbart etter at sendingen en over.

Halvfullt

Så får det heller være at salen ihvertfall ikke var mer enn halvfull. Det er slik det pleier å være på slike møter. Men sendingen går direkte til hele Norge. Og når produksjonsfolkene er kjempefornøyd, er det ekstra gledelig. Det de tar med seg, om at det er å lage TV.-produksjoner her, tar de med seg også til senere anledninger, sier en smilende ordfører Ivar Vigdenes.