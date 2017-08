Sauer påkjørt av tog

Fire sauer er drept i påkjørselen i Meråker, melder politet i Nord-Trøndelag.

- Toglederen i Bane Nor, som varslet politiet, mente at det er fire sauer som har mistet livet i påkjørselen. I tillegg mente han at det også kunne være noen som er skadet, sier politiets operasjonsleder Stig Rune Sagen ved politiet i Nord-Trøndelag.

Politiet fikk melding om påkjørelen like etter klokken sju fredag kveld. Påkjørselen skjedde en kilometer øst for Meråker stasjon.

- Det er Bane Nor som følger opp denne saken videre i forhold til saueeieren, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen.