- De har skapt et eget Arena di Verona

- Tenk at vi kan samles på et slott i Trondheimsfjorden. De har skapt et Arena di Verona her i Stjørdal! Jeg får varmen i meg ved å være her sammen med musikerne og tilskuerne, selv om det er mørkt og kaldt, sier Rein Alexander.

Han var sammen med Mona Grudt og Are Hembre solist under Midnattskonserten på Steinvikholmen, som ble arrangert og gjennomført av Skatval Hornmusikklag. Alexander mener stedet og atmosfæren er unik.

Helt spesielt

Å sammenligne Steinvikholmen med det romerske amfiteateret i Verona, med plass til 30 000 mennesker, er muligens å ta noe i. Men Alexander mener Steinvikholmen byr på noe helt spesielt.

- Korpset blir bare bedre og bedre, lyssettingen var kjempeflott og folk stiller opp i hundretalls. De nynner, lukker øynene og nyter sangen og musikken. Kunne man markedsført dette i Japan, hadde de kommet alle sammen, sier han.

Stemningsfullt

Utendørskonsert i Trøndelag er risikosport, uansett årstid. Arrangørene var heldige, selv om temperaturmåleren kunne vært noe mer sjenerøs. 10 grader, oppholdsvær og vindstille er likevel akkurat så perfekt som man kan håpe på i det høsten banker på døren.

De rundt 400 tilhørerne fikk nyte alt fra viser, musikaler, opera, salme og marsjer i en skjønn blanding. Høydepunktene var mange. Liverpool-fans koste seg ekstra under Are Hembres tolkning av "You'll Never Walk Alone", Rein Alexander fremførte "What a Wonderful World" med bravur, og da Mona Grudt sang Erik Byes vakre vise "Vår Beste Dag", var det helt stille på slottet. Skatval Hornmusikklag briljerte blant annet med "Valdremarsj". I det hele tatt fikk alle med interesse for musikk, noe vakkert å ta med seg hjem i minnekofferten blant de 17 numrene som ble fremført.

- Ønsker å forbedre seg

- Jeg var her i fjor og hørte på konserten. Da gjennomførte korpset en fin konsert. I år spilte de kjempebra. Da jeg kom hit og øvde med dem, kom jeg med noen innspill, og de lyttet og tok det til seg. De er sultne på musikk, og ønsker hele tiden å forbedre seg, sier Alexander.

Dirigent Geir Ulseth er helt på linje med solisten når det gjelder skryt av de lokale musikerne i Skatval Hornmusikklag.

- Store ting har skjedd med korpset. De blir bedre og bedre fra uke til uke og måned til måned. Dessuten er besetningen helt gull. Sammensetningen er ideell, sier han.

- Blir det ny konsert neste år?

- Det må korpset bestemme. Det går både på tid og økonomi, men jeg har allerede lagt planer for neste års konsert, innrømmer dirigenten.

- Magisk

Stjørdalingene Are Hembre og Mona Grudt synes det er stas å synge på hjemmebane.

- Det er spesielt å opptre på hjemplassen, og å få lov til å stå på scenen sammen med Rein og Are og korpset som spiller så bra, er bare helt magisk, sier Grudt.

- Jeg synes konserten har løftet seg, og korpset har hatt en formidabel sommer og høst. For meg er det ekstra stas å synge her, ettersom jeg nå har flyttet tilbake til Stjørdal, sier Are Hembre.