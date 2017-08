Nå begynner kornberginga

Byggsorten er Brage, og åkeren ble sådd onsdag tredje mai, forteller Kjell Gisetstad på Trøyte i Hegra. Han foretrekker å bli kalt kårkaill i gårdssammenheng.

Området ligger lunt til bak gården mot hellingene opp i mot Kyllobakkan. Det har hendt at han har tresket her i månedsskiftet juli/august. Så i år blir det sein tresking.

Glissent?

- Denne åkeren virker noe glissen?

- Den er resultatet av et planeringsarbeid for noen år siden. Det er leirjord her som ikke gir toppavlinger, men det blir bedre for hvert år, sier han.

- Ja, blir det gode kornavlinger i år?

- Det ser riktig bra ut på de andre åkrene. Det finnes ikke legde, og blir det brukbart bergingsvær, kan det bli gode avlinger.

Varsler regn

- Har du testet vanninnholdet i dag?

- Da jeg startet opp var det 19 prosent, men etter en times tid viser måleren 18 %. Kornet er velmodent, og værmeldinga varsler regn over helga. Da er i alle fall kornet på denne åkeren berga.

God kapasitet

- Hvor ender dette kornlasset opp?

- Vi har tørkekapasitet på gården som gjør at vi tørker og lagrer kornet hjemme på gården. Vi har kapasitet nok, sier Kjell Gisetstad før han forsvinner inn i cabinen på trøska og starter opp igjen.