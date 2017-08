Vindmølle-svar innen en måned

Det er Tollef Taksdal, underdirektør i Olje- og energidepartementet, som har opplyst dette til Meråker-ordfører Kari Anita Furunes. Taksdal er mannen som ledet departementet befaring i det aktuelle området i fjor høst.

Innen kort tid

-Taksdal opplyste at saken er så å si ferdigbehandlet, og at det blir tatt en avgjørelse i løpet av kort tid. Han sa samtidig at det har tatt lenger tid enn opprinnelig tenkt å utrede saken fordi den nesten har vært behandlet på nytt, sa ordføreren i kommunestyret denne uken.

Skjøvet ut

Det er dem som syns det drøyer utilgivelig med en avgjørelse. Tidspunktet for en endelig beslutning har stadig vært skjøvet ut i tid, og det skaper problemer for annen virksomhet i området. Det er ikke lett å planlegge for framtiden så lenge man ikke vet om det kommer vindturbiner og veier i området.

Spørsmål

Derfor stilte Egil Haugbjørg (V) spørsmål til ordføreren i siste møte i Meråker kommunestyre om når man kan vente en beslutning.

Som kjent har både konsesjonssøker E.ON og grunneier Meraker Brug anket avslaget som NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, tidligere har kommet fram til når det gjelder planene om et vindkraftverk i området øst i Meråker.