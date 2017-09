Løper sin femte maraton på fem dager

Han er daglig leder i Right To Play og målet er å samle inn minst én million kroner til Right To Play sitt arbeid med jenter i Midtøsten sine muligheter for utdanning.

Nå løper han runder med start og mål ved Trio Bilsenter på Sutterøy. Rundløypa går via Tangen, til Tangmoen, Kvislabakken og tilbake til Sutterøy. Han har beregnet målgang til kl. 1900.

God sak

Jimmy Vika løper ikke alene. Omtrent 15 stjørdalinger springer samme løypa. For hver runde som blir tilbakelagt, av de som løper, sponser Quality Airport Værnes med et pengebeløp.

- Veldig bra, men det er litt lite folk. Dette går til en god sak og vi tenkte å springe to runder, sier Marit Bentzen og Ingvild Beate Kalseth mens de har drikkepause etter første runde.

Kim Engan Strand, direktør Quality, har gått en runde.

- Dette er et kjempebra initiativ. Vi er med på flere slike ting, og dette er perfekt for oss. Her betaler vi en sum for hver runde som blir løpt. Deltaker har også mulighet til å vippse direkte til prosjektet.

- Stort budsjett?

- Vi har ikke noe budsjett og betaler det vi må , sier Engan.

Bedre skolehverdagen

Right To Play er en internasjonal organisasjon som jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland og organisasjonen fokuserer på lærerne og skolemiljøet. Right To Play jobber i dag i 19 land fordelt på Afrika og Midtøsten, og når totalt over én million barn ukentlig med sine aktiviteter. Organisasjonen støttes av over 20 norske toppidrettsutøvere, blant andre Aksel Lund Svindal, Mats Zuccarello, Ingvild Flugstad Østberg, Kjetil Jansrud og Suzann Pettersen.