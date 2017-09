Valgkampinnspurt på biblioteket

Sirkus Solberg stakk innom Stjørdal på valgkamptur. Hun ble tatt imot at varaordfører Ole Hermod Sandvik og i biblioteket hadde hun en lesestund med barn i auditoriet. Det er ikke hver dag at statsministeren kommer til Stjørdal og bruker tid til å lese. Med seg hadde hun Trine Skei Grande og de to leste fra boka " Herr Hansen får besøk". De skulle promotere leselyst, men turen gikk raskt videre til Torget, og den pågående valgkampen.

Valgtorg

Men først stilte de opp til alle som ville ha selfie med partilederen og statsministeren. Blant flere hundre personer som hadde møtte opp var det fullt trøkk for sikre seg dagens hotteste selfie. Deretter holdt Erna Solberg og Trine Skei Grande sine taler med sitt politiske budskap til stjørdalingene.

Før valgkampsirkuset dro videre fikk lensmann Marit Helene Stigen anledning til å snakke med de to partilederne om lensmannskontoret og hvordan de opererer med sine politibiler som hun kaller "Lensmannskontor på hjul".