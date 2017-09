Front mot front i Flora

Politiet meldte 16.09 på Twitter om en front mot front ulykke på E14 i Flora.

- Nødetater er på stedet. Veien er stengt. 5 personer skadet. 3 fraktes til St. Olavs hospital og 2 fraktes til legevakt. Etterforskining viser at et av kjøretøyene har kommet over i motgående kjørefelt og fører av bilen, en mann i 30-årene fra Sør-Trøndelag, får beslaglagt førerkortet, skriver politiet på Twitter.

Innsatsleder Kurt Kristoffersen, sier til adressa.no at det ikke skal være snakk om livstruende skader.

- Det var en person i den ene bilen, og fire i den andre bilen, sa Kristoffersen til adressa.no.

Ifølge bilførere Bladet har snakket med er det lange køer på begge steder av ulykkesstedet.

Operasjonsleder i politiet, Monica Ravlo forteller til Trønder-Avisa klokken 17.17 at vegen trolig åpner om kort tid.

Bladet kommer med mer.