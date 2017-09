Startet direkterute mellom Værnes og Bodø

Det var en meget stolt Stein Terje Dahl, administrende direktør i FlyViking som tok i mot presse og hilste på reisende som tok den første turen med flyselskapet fra Trondheim lufthavn Værnes. 14 betalende reisende tok den første turen med selskapet som nå skal konkurrere med SAS med direkterute til Bodø.

- FlyViking hadde den første flighten 27. mars og har operert lokalt i Tromsø-området. Derfor er det utrolig artig å utvide rutenettet sør for Bodø til Trondheim. I dag er første gang vi flyr sør for Bodø. Vi ser for oss at Trondheim vil bli et nav i tida fremover, sier Dahl.

Konkurranse på pris

Selskapet ble etablert i vår og startet flyvinger i Nord-Norge i mars og har som mål å utfordre Widerøe. Nå vil de også gi SAS konkurranse på strekningen til Bodø.

– Vi ønsker å være et billigalternativ. Jeg så at vi var tusen kroner billigere enn SAS i dag og vil også være det i neste uke, en vei. Og vi bruker ti til femten minutter lengre tid på flighten. 499 kroner er laveste pris og den dyreste pris er 1499 kroner, sier Dahl og legger til at de kommer til å ha en flyavgang seks dager i uka til Bodø, sier Dahl.

FlyViking startet flyvinger i Nord-Norge 27. mars.