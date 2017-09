Debatt om ungdom som faller utenfor skole og arbeidsliv

Det var IA-rådet, rådet for inkluderende arbeidsliv, som inviterte til seminaret, der blant annet LO-leder Hans Christian Gabrielsen tok seg tid til å komme.

I IA-rådet sitter partene i arbeidslivet NHO og LO representert sammen med NAV og Arbeidstilsynet.

- Jeg håper politikerne klarer å løfte blikket litt i forhold til hva som må gjøres istedet for å prøve å slå billige politiske poenger, sa Hans-Christian Gabrielsen med henvisning til det nært forestående stortingsvalget.

Må løses med penger

- 100.000 unge under 30-år er helt utenfor jobb og utdanning her i landet, 312 av dem finner vi i Nord-Trøndelag. Vi må ha svar på hvordan vi skal få flere lærlingeplasser og hvordan vi skal få flere gjennom utdanningsløpet. Dette vil koste penger, vi kommer ikke i mål med skattelettelser, sa LO-lederen blant annet.

Det var to lokale deltakere i paneldebatten, ledet av Thomas Seltzer - Marit Arnstad for Senterpartiet og Espen M. Grandalsmo fra Rødt.

I tillegg til partene i arbeidslivet og politikere stilte forskere på feltet og to IA-virksomheter - Contiga AS og Kantega AS. Det lokale bandet SKA-frika sto for underholdningen.