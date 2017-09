Nye flyavganger fra Værnes

Ellen Weidemann i Avinor forteller også at Wizz Air øker sine flighter med 50 seter på sine avganger.

– Wizz Air har satt inn ny og større fly på sine til Gdansk. SAS øker med en ekstra avgang til København. Det er vi glade for, for vi har sett økt etterspørsel etter at Norwegian la ned sin direkterute. SAS øker også med en ukentlig avgang på lørdager til Las Palmas. Det synliggjør at det er ønske og interesse for flyselskapene å satse videre på Værnes og at det er en etterspørsel som vi vil dekke bedre, sier Weidemann.