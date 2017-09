Ny skole kan gi økt bo-lyst

- En «ny» skole kan gi økt bolyst i Meråker, mener Karstein Sandvik. Han har ledet arbeidsgruppen som har utredet arealbehov og romløsninger for Meråker skole.

Analysen som han nylig presenterte for kommunestyret, vil bety at Meråker kan få en tidsmessig og framtidsrettet skole.

Nytt bygg

Murbygget, den rundt 60 år gamle rødmalte kolossen som utgjør en markert del av dagens Meråker skole, blir revet og erstattet av et nytt bygg med skolekjøkken, kantine, gymsal, rom for kulturskole, kunst/ håndverk og arbeidslivsfag.

Samtidig blir formingsbygget fra 1965 og de 20 år gamle paviljongene fra 1995 rehabilitert og tilpasset dagens behov.

I korte trekk er dette innholdet i en mulighetsanalyse fra arbeidsgruppen som har utredet areal og rombehov – hvor stor plass Meråker skole trenger, og hvordan denne plassen skal utnyttes.

Framtidsrettet

– Hva som er bra med dette forslaget? Hvis vi får gjennomført skoleutbyggingen slik arbeidsgruppen har foreslått, vil kommunen få en framtidsrettet skole, to barnehager med full dekning, og en oppgradert skolefritidsordning. Dette vil gi økt bolyst, sier Karstein Sandvik, som har ledet arbeidsgruppen.

Han mener kort sagt at en moderne og mer tidsmessig skole vil gi lokalsamfunnet økt kvalitet og gjøre det mer fristende for barnefamilier å flytte til Meråker.

Ønsker og muligheter

Rektor Christian Fredrik Kolvik sier at forslaget er helt i tråd med skolens ønsker om en framtidig skole. Han har selv vært med i arbeidsgruppen som har laget mulighetsanalysen.

Ifølge rektor har avveiningene i arbeidsgruppen handlet om å harmonisere det optimale med det realistiske. Enklere sagt har gruppen foretatt avveininger mellom det skolen helst hadde ønsket seg, med løsninger som det realistisk sett kan være mulig å få gjennomført.

Helhetstanke

– Hva er bra med den analysen som arbeidsgruppen nå har lagt fram?

– Den har tatt tak i dagens og framtidige behov som skolen vil ha. Ikke minst ligger det god pedagogikk i bunnen for arbeidet med å få opp et nytt bygg. Det ligger en helhetstanke bak, der skolen har vært sterkt delaktig i prosessen. Slik var det ikke i 1995, forrige gang Meråker skole fikk nybygg, sier Christian Kolvik.

Han skryter av skolens ansatte for veldig gode innspill i prosessen.

– Når vi snakker om realisme, er det også et viktig poeng at i Meråker har vi bare en skole. Den ligger sentralt i kommunen, og den skal også være et levende sentrum også utenfor skoletid. Derfor har kulturskolens aktiviteter fått plass her, og det er lagt opp til at bygda ellers kan bruke skolen. Vi må se dette som noe som gagner hele Meråker, sier han.

Seriøst?

Samtidig har rektor også fått kritiske spørsmål fra skeptiske ansatte som har spurt om "hvor seriøst er dette?".

– Da har jeg svart at arbeidsgruppen har fått dette oppdraget fra kommunestyret, og vi har tatt det seriøst. Da forventer jeg også at det blir tatt like seriøst når vi sender det tilbake til kommunestyret. Jeg er spent på fortsettelsen, sier rektor Christian Kolvik ved Meråker skole.

Håper på «go»

Arbeidsgruppens er nå ferdig med oppdraget sitt og presentert resultatet av utredningen, inkludert en beregnet prislapp på 52 millioner kroner.

– Den endelige prisen vet vi først når prosjektet har vært ute på anbud. Nå blir utredningen først behandlet i samtlige sektorkomiteer før den går videre til formannskap og kommunestyre. Da håper jeg at vi får «go» for å innhente tilbud på jobben. Meråker skole har et murbygg fra 1958, et formingsbygg fra 1965 og de nyeste paviljongene som er fra 1995. Da er det uansett dags for en rehabilitering, sier Karstein Sandvik.