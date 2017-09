Dørene har åpnet for ny Extra-butikk

Sigrun Risvold og Olaug Haugan har nettopp gratulert butikksjef Erling Ervik med den ny butikk. Bra? Jo, det blir det. Det er de overbevistr om, selv om de nettopp har kommet og så vidt hatt tid til å se seg litt om.

- Men nå må vi vel begynne å lete etter varene igjen og gjøre oss kjent på nytt, sier de og smiler.

Et løft

Prix-butikken i Meråker er historie. Nå er det Extra for alle pengene. Butikksjef Erling Ervik sto selv for den høytidelige oppgaven med å klippe snora, før han åpnet dørene og kundene strømmet inn.

- Dette betyr helt klart et løft i forhold til pris og utvalg. Målet vårt er blant annet å ta en større andel av hytteturismen. Det er fortsatt en god del som handler i Stjørdal eller på Storlien, sier Erling Ervik.

Fornøyde kunder

Jonny Sand, direktør for butikkdrift i Coop Midt-Norge, avviser at omprofileringen fra Prix til Extra først og fremst er et svar på Remas planer om å etablere seg i Meråker.

- Vi har hatt planer om dette en god stund. En Extra-butikk bør ha over 40 millioner kroner i omsetning, og her ligger omsetningen godt over det. Vi har stor tro på butikken her i Meråker. Konseptet er godt, butikken har hatt god økonomisk vekst, og kundene er tilfreds, sier Jonny Sand.

Flere varer

Den nye Extra-butikken dekker et areal på 1000 kvadratmeter. Med overgangen fra Prix til Extra blir sortimentet utvidet fra rundt 3500 til 5500 varer.

Overgangen fra Prix til Extra betyr også at åpningstiden blir utvidet med en time morgen og kveld.