Litt hvitt i høyden i løpet av uka

- Men det går nok bra å kjøre på sommerdekk om du passerer Storlien, sier vakthavende meteorolog Steinar Skare ved Vervarslinga på Vestlandet.

"Høyere strøk"

Han syns det er tidlig på en mandag formiddag å fastslå hvordan været kommer til å bli noen dager framover. Men i det han omtaler som "høyere strøk", det vil si over 800-900 meter, kan det komme litt snø når vi kommer til onsdag eller torsdag.

Sommerdekk

- Men Storlien ligger ikke så høyt som dette. Dermed går det an å passere på sommerdekk om man har tenkt seg en tur?

- Storlien ligger på 583 meters høyde, og her kan vi vente to-tre plussgrader tirsdag kveld. Ut fra det jeg ser nå, går det sikkert bra, sier Steinar Skare.

Fjelloverganger

Flere riksmedier, blant annet nettavisen dagbladet.no, meldte mandag morgen at det kunne være fare for snø i deler av landet når vi kommer til onsdag denne uken.

Spesielt er områdene lengst nordi Hedmark og Oppland utsastt, og det samme gjelder fjelloverganger mot Trøndelag.

Litt hvitt

Vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt sier til dagbladt.no at det noen steder kan komme litt hvitt på veiene enkelte høyereliggende steder når vi kommer til onsdag. Her kan temperaturen også synke rundt null eller like under.

Hun sier samtidig til dagbladet.no at det ikke er uvanlig med litt hvitt overfjellovergangene når man har nådd slutten av september.