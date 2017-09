Leter etter turgåer ved Feren i Meråker

Blant annet er det satt inn et Sea Kring redninghelikopter i søket etter turgåeren, melder Trønder-Avisa på sitt nesttsted t-a.no.

- Turgåeren er ikke formelt savnet. Men vi fikk inn en bekymrngsmeldng klokken 12.45, sier operasjonsleder Trude Carlsson til t-a.no.

Hytte

- Dette er en kar som folk ikke har hatt kontakt med siden den 27. om morgenen. Han har hatt utgangspunkt i en hytte ved Feren, sier politiets operasjonslrder Frank Brevik til bladet.no.

Sea King

Operasjonslederen sier også at politiet har bedt et Sea King redningshelikopter om å foreta et søk etter mannen.

Så ser vi etter hvert hvordan vi skal gripe dette an. Vi håper at han er på tur, opg at han kommer til rette etter hvert, sier operasjonsleder Frank Brevik.