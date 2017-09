Tror det blir Monsberga til neste år også

- Nå var vi veldig heldige med været og med 4 000 synes vi det fungerte greit. Og så kan det komme regnbyger til neste år, og da er vi tilbake på 3 500 besøkende, så jeg tror ikke det er overhengende fare for at vi gjør forandringer, sier Førde.

Mobiliserte ekstra vakthold

- Vi så at finværet kom og skjønte det ble mye folk, så vi mobiliserte ekstra vakter og vakthold. Vi tok også bort noen av de vanskelige arenaene, så vi hadde egentlig tenkt til å ha flere arenaer, sier kultursjefen i Stjørdal kommune.

Han er storfornøyd med det som har utviklet seg til å bli Stjørdals største familieevenement. Og tror ikke at trengselen i år kommer til å flytte arrangementet til neste år.

- Nærmer oss en grense

- Vi ser at vi begynner å nærme oss en grense. Vi har vært inne på tanken om å bruke Sandskogan, og skal gjøre en evaluering etter årets arrangement, men det er noe med arenaen på Monsbergan som gjør den unik, sier Førde.

Se bildeserien fra Eventyrstien 2017 her! (Saken er for abonnenter)

Han mener at den kuperte naturen gjør det mer spennende å bevege seg i Monsberga i motsetning til Sandskogan.

- Jeg tror det kunne kommet enda flere, men faren er at det blir så trangt at det ikke blir så stort utbytte for den enkelte. Vi har prøvd å holde det akustisk slik at artistene ikke forstyrrer hverandre, og da får vi inn flere scener og arenaer.

- Skal ikke være for lett tilgjengelig

Så man må tett på.

- Og så er det litt artig at folk må sitte på steiner og stabbe seg litt fram. Det er litt av greiene. Det skal ikke være for lett tilgjengelig, sier Førde.

Han synes det er veldig gledelig at det kom et så stort spekter av folk, fra de yngste til de eldste.

Stort spenn

- At vi bikket 4000 denne gangen og er imponerende. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Selbu kultursskole og de andre aktørene, alt har fungert veldig godt.

Og det er artig at med et så stort spenn, synes Førde.

- Noen er nesten på profesjonelt nivå, mens for andre er det lavt terskel for å være med. Og så har vi lagt ekstra stor vekt på å lage større scenarier rundt i skogen og det var meget vellykket, takket være scanografene, sier han.

Nøkkelen inn til mange kulturer

Været gjorde årets arrangement til en fest.

- Vi er veldig opptatt av hele tiden å bygge arrangementet videre, også til at det skal kunne bli vårt store flerkulturelle prosjekt i kommunen. Vi er godt i gang med å prøve å få inn enda flere grupper som kan være med på festen. Eventyr er en veldig spennende inngang til mange kulturer, og det fins over alt, så der har vi en veldig god nøkkel inn, sier Førde.