Det er alltid innsats og stort engasjement når store fotballag braker sammen til kamp. Det var ihverfall tilfelle da italienske Fiorentina, alias Stjørdals-Blink, dundret sammen med britiske Manchester City - i de svart-hvite draktene til i.l. Fram fra Skatval.

Lek og moro

I motsetning til gravalvoret som preger oppgjørene når de voksne møtes til kamp i Champions League, handlet oppgjøret mellom jentene fra Fram og Stjørdals-Blink mest om lek og moro - selv om alle jublet når det ble mål til eget lag.

- Hvem som vant? Æ trur det vart uavgjort! undrer en sitt usikker Fiorentina-spillerne når sportsreporteren sin vane tro spør hvem som seiret.

Tap og vinn...

"Tap og vinn med samme sinn", heter det gjerne så lenge det ikke handler om galskapen i den internasjonale idretten. Dette later ihvertfall til at dette er motto for Sjampions Lig, turneringen som samler barn fra hele dalføret og enda litt til, for å spille fotball og ha det artig sammen.

Lørdag formiddag deltok 22 guttelag på formiddagen, mens 15 jentelag stilte opp til turnering på lørdag ettermiddag.

Idrettsglede

- Det er dette som er fotball! Dette er stor idrettsglede, forkynte Øivin Bjerkås, en av Stjørdals-Blink Fotballs nestorer, mens unge spiller løp så svetten silte inne i hallen.

Lørdagens turnering representerer starten på høstens Sjampions Lig, som pågår i fire uker framover høsten.