Bil påkjørt bakfra på E 6

Politiket meldte først om personskade i ulykken. Det viser seg å ikke være riktig.

- Vi har nettopp fått melding om at det ikkehar vært personskade i ulykken, sier politiets operasjonsleder Trond Volden.

Førerkortbeslag

Det som har skjedd, er at en personbil er påkjørt bakfra ved ingangen til Værnestunnellen. De to bilene som er innblandet i ulykken, kjørte begge i sørgående felt.

- Det som har skjedd, er at en drosje har kjørt inn i bilen foran på en ordinær veistrekning. Dette ser vi såpass alvorlig at politiet vurderer førerkortbeslag for føreren av drosjen, sier operasjonslederen.

Ett kjørefelt

Politiet fikk melding om ulykken klokken 09.21. Det oppso umidelbart en del trafikale problemer på stedet, ikke minst fordi trafikken kom fort på stedet der ulykken skjedde. Men politiet fikk hjelp av veitrafikksentralen til å sette ned fartsgrensen på stedet.

- Fortsatt er det litt kø ettersom trafikken går i ett kjørefelt, sier operasjonsleder Trond Volden.

Det ble førsdt meldt at det var Nødetaten har rykket ut til en trafikkulykke på E 6, melder politiet på twitter.

Ulykken har skjedd mellom Helltunnelen pog Værnestunnelen.

Politiet opplyser på Twitter at to biler og tre personer er involvert i ulykken. Det er ikke alvorlige personskader. Politiet foretar undersøkelse på stedet.