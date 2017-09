Gjenopptar letingen med økt mannskap

Politiet gjenopptar i morgentimene lørdag søket etter mannen som er savnet i området ved Feren i Meråker.

- Søket fortsetter i dag med økt styrke. Det startet så fort det ble lyst nok. Nå er søksområdet utvidet, og søket foregår nå både på norsk og svensk side, både med bakkemannskap og helikopter, sier politiets operasjonsleder Trond Volden.

Hundesøk

Mannen som politiet søker etter, dro ut på tur onsdag morgen fra en hytte på Fersdalen i Meråker. Da skulle han være ute et par dager. Siden har ingen hørt noe fra ham, og politiet fikk en bekymringsmelding ved middagstider sist fredag. På dete grunnlaget satte politet i gang søk etter mannen.

Søket fortsatte utover kvelden på fredag. Det siste hundesøket ble avsluttet litt over klokken 03.00 natt til lørdag.

Stor styrke

Ifølge operasjonslederen er det en betydelig styrke som har startet søket etter den savnede mannen.

-Jeg har ingen oversikt over antallet. Men politiet er der med mannskap og innsatsledelse, Norske redningshunder deltar i søket, Norsk Folkehjelp er med, og et svensk helikopter bistår med søket på svensk side. Et norsk Sea King redningshelikopter er også underveis nå i morgentimene, sier Trond Volden

Stort område

- Hvor stort er området som søket nå foregår i?

- Med utgangspunkt i mannens bopel i området og østover mot svenskegrensen, og også inn i Sverige, blir det et ganske stort område, uten at jeg kan si konkret hvor stort område det er snakk om, sier operasjonslederen.

Mannen har telefon med seg, men politiet har bare fått automatisk svar hver gang de har prøvd å kontakte ham på telefon.

Fjellvant

Mannen som det blir lett etter, er en kar i 50-årene. Han er godt kjent i området, han er fjellvant og godt vant til å være ute.

- Han skulle i utgangspunktet være ute et par døgn, og dermed regner vi med at han hadde klær og utstyr etter det. Vi vurderer derfor mulighetene som gode til å finne ham i god behold, sier operasjonsleder Trond Volden.