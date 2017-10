Knuste klubbens egne forventninger

Stjørdal Taekwondo klubb dro til Jessheim på Norgescup med åtte utøvere. Seks av dem kom hjem med medalje i bagasjen.

- Hele klubben er kjempefornøyd! Vi hadde så avgjort ikke ambisjoner om dette da vi dro. Vi reiste til Jessheim først og fremst for at utøverne våre skulle hente erfaring, møte nye utøvere og bedre matching, sier Odd Ivar Knutsen i Stjørdal Taekwondo klubb.

Kjempefornøyd

Beholdningen etter stevnet viser at klubben har tatt to gull, en sølv og tre bronsemedaljer. Odd Ivar Knutsen syns det er veldig vanskelig å rangere mellom utøverne og peke ut den beste prestasjonen.

- Men om jeg skal gjør et forsøk, tror jeg kanskje at sølvet til Kaja Bjørkås er den beste prestasjonen under dette stevnet. Hun stiller i eliteklassen, og her er nivået utrolig høyt, sier Knutsen.

Målbevisst jobbing

Han forklarer klubbens suksess med at det de siste årene har vært jobbet målbevisst for å bli bedre. Utviklingen viser at det har nyttet.

- Derfor tok vi også med oss åtte utøvere til Norgescup på Jessheim for å gi dem matching. Aldri før har vi reist med en så stor gruppe, sier Odd Ivar Knutsen.

Bedre enn ventet

Han forteller at klubben reiste til stevnet med forventning om å få med seg en medalje tilbake. Når seks av utøverne henter hjem en medalje, slår det alle forventninger.

- Betyr dette at klubbens utøvere er bedre enn dere trodde?

- Vi tror vi er ganske gode. Men når det gikk så mye bedre enn vi hadde ventet, er vi kanskje bedre enn vi trodde? ler Odd Ivar Knutsen.

Samtidig vil han ikke blåse seg opp altfor mye. Mange klubber har høyt nivå på sine utøvere, og marginene i er små i Taekwondo.

Medaljevinnere

Norgescupstevnet på Jessheim endte slik for utøverne fra Stjørdal Taekwondo klubb:

I kamp tok Kristin Kyllo og Rebaz Fathi begge gull i kamp. Kaja Bjørkås tok sølv, mens Amanda Wognild Aunvik, Ronny Jørstad og Sebastian Eimhjellen Mathisen alle fikk med seg hver sin bronsemedalje hjem til Stjørdal.

Alle medaljene kom innenfor kamp-grenen. I mønster, som er den andre grenen innenfor taekwondo, ble beste plassering en fjerdeplass på Thomas Knutsen. Kaja Bjørkås og Kristin Kyllo tok hver sin femteplass, mens Helene Kyllo endte på en åttendeplass.

100 aktive

Stjørdal Taekwondo klubb har over 100 aktive medlemmer fra sju til 50 år. Dermed er den en av Midt-Norges største klubber innenfor WTF, det internasjonale forbundet som gjennom Norges kampsportforbund er tatt opp i Norges Idrettforbund.

Taekwondo organisert gjennom WTF, er olympisk idrettsgren.