Inviterer ungene med på en reise tilbake til middelalderen

Hvordan var skoletimene i 1537? Det er noe av ungene som tilbringer høstferien på Steinvikholm får muligheten til å finne ut av.

- Vi har hatt familiedag i mange år, men nå har vi lyst til å prøve å gjøre noe med. Derfor har vi høstferietilbud der vi viderefører litt av et vi har gjort på familiedagen. Målet er å lære barna mer om stedet og historier knyttet til stedet, men også middelalderhistorie generelt, sier vikarierende eiendomsforvalter i Fortidsminneforeningen, Line R. Wikan.

Spesiell historie

Mandag, tirsdag eller onsdag i høstferien kan barn mellom 9-12 år melde seg på tilbudet på Steinvikholm.

Steinvikholmen har en helt spesiell historie. Borgruinen markerer et paradigmeskifte i Norges historie, på lik linje med Stiklestad og Eidsvoll. Borgen var et forsvarsverk og bosted for Norges siste erkebiskop, Olav Engelbrektsson.

Hans kamp for Norges selvstendighet og den katolske kirke er derfor uløselig knyttet til Steinvikholmen. Lenge har stedets historie blitt knyttet til nederlag, ettersom stedet er erkebiskopens siste skanse før han forlater landet for godt i 1537.

Denne hendelsen markerer slutten på Norge som selvstendig rike, slutten på pavekirkens innflytelse og slutten på middelalderen. Det markere også starten på den lange dansketiden som varte helt fram til 1814 og starten på Den Norske Kirke som statskirke helt fram til 2012.

Fjær og blekk

Nå vil Fortidsminneforeningen ta med barna på en historisk reise.

- Vi skal starte med å bli kjent med hverandre. Vi har sydd kostymer til barna som ser ut som klærne fra 1500-tallet. Så skal vi reise litt tilbake i tid. Først har vi en slags skoletime om hvordan det kanskje var på 1500-tallet.

Så skal barna få bytte ut PC med fjær og blekk.

- Olav Engelbrektsson skrev en del brev mens han bodde på Steinvikholmen, og vi barna skal få prøve å skrive sine egne brev med fjærpenn og blekk.

Ridderaktiviteter

I tillegg lokker Wikan med både rebus i borgen og ridderaktiviteter.

- Vi skal lage skjold. Dette var en tid med mye adel, både danske og norsk. De hadde sine adelsskjold med ulike mønster. Barna får hvert sitt skjold og skal lage sine egne merker. Til slutt skal vi ha ridderaktiviteter med sverd og skjold ute i borggården.

Wikan sier at det mange som har meldt seg på, men at det fortsatt er ledige plasser, særlig tirsdag og onsdag. Påmeldingsfristen er satt til førstkommende fredag.

Viktig for norgeshistorien

Gjennom Fortidsminneforeningens museumssatsing er Steinvikholmen en av eiendommene som er valgt ut som fokusområde.

- Vi driver med vern av kulturminner og Steinvikholmen er en av eiendommene som vi har i Trøndelag og som er veldig viktig for norgeshistorien, rett og slett for å gjøre nordmenn bevisst og da er det greit å starte med barna. Vi gleder oss skikkelig. Vi håper at dette på sikt skal bli en del av den kulturelle skolesekken og da er det sjetteklassingene vi satser på, sier Wikan.