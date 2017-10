Lager århundrets pølsefest

Lag fra 10 forskjellige klubber deltar under kveldens spilledag i FFU-serien, fotball for utviklingshemmede, på kunstgressbanen på Øya.

– Høydepunktet blir garantert når vi skal dele ut tusen gratis pølser midtveis i kampene rundt klokka sju, sier Sverre Inge Lystrup Ness hos arrangør Hommelvik Guts. Han kan også love sennep og ketchup på pølsene for dem som foretrekker det.

Lagene

De 10 klubbene som deltar er, foruten arrangørklubben, City Stjørdal HSL, Verdal IL, Rosenborg, Ranheim Royals, Kolstad Fotball, Nessegutten FFU, Skauga/Leksvik, Flatås Lions og Orkanger Diamonds.

– Pølser og fotball hører sammen. Vi gir bort pølser som en markering på at vi feirer seieren i Laget Mitt, en avstemningskonkurranse i regi av NTE som vi vant tidligere i år, sier Ness. han har ledet laget også under Storsjöcupen i Östersund og under Skandia Cup i Trondheim i sommer.

Gave og underholdning

I tillegg til pølsespising og fotballspilling blir det også underholdning med blant andre Rie Aagard fra Hommelvik og utdeling av en pengegave til Hockey mot Kreft.

– Lundbergz vil stå for underholdning mellom kampene mens jeg regner med at spillerne vil stå for underholdningen under kampene, sier den tidligere målvakta. Han er vokst opp på Grønberg i den tiden de største fotballkampene i Hommelvik var de som ble spilt mellom unge gutter fra Øvre og Nedre Grønberg sist på 1960- og i begynnelsen på 1970-tallet.

– Jeg spilte på Nedre sammen med Spets- og Fuglem-gutter. Vi var virkelig gode, sier Sverre Inge Lystrup Ness.