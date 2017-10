Mann pågrepet etter brann i bolighus på Teveldalen

En mann i 40-årene er pågrepet etter brannen på Teveldalen natt til søndag, opplyser politiet til adressa.no.

- En person er pågrepet og innsatt i arrest hos politiet etter beslutning fra jurist. Han er siktet for å ha startet brannen, og han skal avhøres, sier politioverbetjent Roar Jenssen til adressa.no.

Kom seg ut

Det var litt over midnatt at 110-sentralen fikk melding om brann i et bolighus på Teveldalen. To personer klarte å komme seg ut av huset ved egen hjelp. Ifølge det politiet opplyser til adressa.no skal de to ikke være skadet. Det skal heller ikke ha vært flere enn de to i huset.

110-sentralen ba også om assistanse fra Sverige i forbindelse med brannen.

Holder vakt

Brannen i boligen på Teveldalen er nå slokket. Huset har brunnet helt ned til grunnen, men ifølge det vaktoperatør Morten Brøndbo i 110-sentralen i Nord-Trøndelag sier til adressa.no, klarte brannmannskapene å begrense spredningen.

Fortsatt er to mann fra brannvesenet på vakt på brannstedet, noe som er vanlig prosedyre i slike tilfeller.