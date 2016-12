Tysk suksess på gebrokkent tysk

Han utgjør halvparten av gruppa Kleinrinderfeld sammen med kompis og stjørdaling Rune Nilsen. De har skrevet og spilt inn julesangen «Weinacht in Würzburg», som spilles på tysk radio nå like før jul.

"En god start"

Stjørdalingene promoterte seg selv overfor den lokale radiostasjonen Radio Gong i Würzburg-området. Nå er julesangen inne på radioens spilleliste før jul. Den norsk-tyske julesangen er å høre på radioen flere ganger om dagen.

– En god start, sier Vegard Hegstad.

Uhemmet frieri

Han karakteriserer innspillingen av sangen som et rent kommersielt prosjekt. Riktignok har inntektene latt vente på seg foreløpig. Men gjengen i gruppa Kleinrinderfeld har alltids et håp. Med julesangen frir de uhemmet til det tyske publikum.

Teksten inneholder mange juleklisjéer som blant annet settes inn i gatebildet i Würzburg.

Gruppa oppsto fordi de har en kompis med hjemlengsel, som er fra Würzburg.

På nett

–Ettersom kompisen vår Christian Weber er fra Würzburg-området, falt det seg naturlig å prøve å lage en sang som vi nå tester på det tyske markedet, sier Hegstad.

Låta har de snekret sammen alle tre. Vegard står for det meste av teksten, mens Rune står for musikken. Det er også Vegard som synger på innspillingen. Julesanggen «Weinacht im Würzburg»ligger på nett og kan sjekkes på denne linken: https://soundcloud.com/user-86241413/weinacht-wurzburg.

Gebrokkent

– Egentlig er det en ganske ironisk sang, medgir Hegstad.

Derfor har også reaksjonene vært noe blandet.

– Tyskerne har nok ikke samme humor som oss. Mange liker sangen og melodien. Noen liker ikke at vi synger på gebrokkent tysk.

– For en utenforstående med noen år skoletysk høres språket ganske ok ut?

– Vi prøver så godt vi kan. Men tysk grammatikk kan være vanskelig, sier Hegstad.

Takker tysklærerne

Han sender en stor takk til tysklærerne Jarle Ahlin på Stokkan U og Randi Sekelsten på Ole Vig videregående.

– Musikalske ambisjoner?

– Ambisjonen er å slå gjennom og gjøre suksess på det tyske markedet, humrer Hegstad.

Gruppa Kleinrinderfeld samler stoff til å gi ut et album i løpet av neste år.

Bryggerlaug

Weinacht in Würzburg har utspring i bryggerlauget som kompisgjengen har etablert i Oslo der de holder til. De to stjørdalingene og deres tyske kompis medgir at de er i overkant interessert i øl og ølbrygging.

– Stjørdalsøl?

–Vi brygger mest siviliserte øltyper som pilsner, ale og IPA, sier Hegstad.

Han innrømmer at maltøl ikke faller i så god smak hos folk som ikke er fra Stjørdal.

– Planer for jula?

– Rune og jeg blir noen dager i Stjørdal. Vi skal ha med oss ølfesten på Solheim andre juledag.