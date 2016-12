Slik blir kinojula i Stjørdal

– Vi skal spille koselig julemusikk i kafeen i romjula og håper at så mange som mulig kommer for å se årets julefilmer. Vi viser noe for alle og enhver i år, for små, store og de midt i mellom, sier senterleder i Kimen kino, Gro Langnes.

Hun kan friste med hele seks premierer. Filmene blir vist gjennom hele romjula.

– Det kan være godt med et avbrekk i jula, og da passer det jo fint å komme til kinosalen. Vi fyller lagrene med brus og godteri, sier Langnes og smiler.

Disse har premierer

Disse seks kinofilmene har premiere i jula:

Dyrene i Hakkebakkeskogen

Hundreogettåringen som stakk av fra regningen og forsvant

Passengers

Why him?Agnus Dei

Min pappa Toni Erdmann

– I tillegg kommer vi til å vise filmer som har vært på programmet fram til jula, som «Snekker Andersen og Julenissen» og «Rogue One», for å nevne noen, sier Gro Langnes.

Snekker Andersen-filmen har hatt bra besøk både i Kimen og nasjonalt. Kinosjefen tror det blir den store julefilmen i år.

– Det er nok mange som har spart den filmen til romjula, forteller Langnes.

I fjor ble det solgt mellom 900 og 1.000 billetter hver dag i jula. Gro Langnes håper det tallet blir enda høyere i år.

– Vi har som regel bra besøk i jula. Med det programmet vi har i år, så håper jeg det trekker mye folk. Vi er iallfall klar til å ta imot mange kinosultne stjørdalinger, sier hun.

Mest sett i Kimen kino så langt i år