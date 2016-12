– Dette er revy. «Vi e itj trålljåt» med noen!

Kari Løkholm Hognes prøver febrilsk å berolige sarte sjeler som kanskje frykter for å bli hengt ut til allmenn latter når Sagatunrevyen åpner dørene for premieren lørdag 28. januar.

– Dette er revy. Sagatunrevyen er bære artig – ikke ondskapsfull, fastslår hun kontant.

Gedigen dugnad

Sagatunrevyen er et gedigent dugnadsprosjekt. Det krever stor innsatsvilje i alle ledd å gjennomføre en slik satsing annethvert år. Men viljen til å stille opp er åpenbart intet problem.

– Vi trenger folk på alle plasser, kanskje borti 120 personer totalt. Men allerede nå er alle dugnadslister fylt opp, sier Kari Løkholm Hognes med et fornøyd smil.

– Revyen er bærebjelken i grendehuset Sagatun. Alle inntekter går til huset. Derfor har vi et oppgradert grendehus, sier hun.

Selv står Kari Løkholm Hognes ikke på scenen, men er med i den tre personer sterke arrangementskomiteen som har hånd om det praktiske.

Raskt utsolgt

Sagatunrevyen er populær. Forrige gang den ble framført, for to år siden, var alle billettene utsolgt allerede halvannen uke før premieren.

– Jeg er ekspert på å overbooke! Det var ikke plass for alle rundt bordene, men vil solgte også ståplasser. Folk syns det var OK, skratter Kari Løkholm Hognes.

Populær revy

– Hvorfor er Sagatunrevyen så populær?

– Kanskje fordi vi har klart å skape en helhet, en pakke med stemning og gode opplevelser. Når man kommer, blir man mottatt på skikkelig vis, ønsket velkommen og vist til plassen sin. Bordene er dekket med hvit duk, vi serverer mat, revy og fest med dans til levende musikk. Helheten, kort sagt!

Jubileum

Den første Sagatunrevyen ble framført i 1986. I 2016 kunne den ha feiret et aldri så lite jubileum.

– Vi kom litt på utur underveis, så det ble ingen revy i 2016 – men det blir det i 2017. Mange av den samme gjengen som var med på å starte Sagatunrevyen i 1986, som «Doffen Solbakken», er fortsatt med. Men nå står de på kjøkkenet, forteller Kari Løkholm Hognes.

Nytt og gammelt

Sagatunrevyen har flinke folk på scenen, gjengangere som Hege Tollefsen, Åse Bjørgnes, Anne Hagen, Torbjørn Skei og Snorre Børstad, som «har vært med i hundre år», som hun sier.

Årets revy byr også på to debutanter, Liv Oddny Hastadklev og Jan Tore Stokke. Sistnevnte er riktignok ny i denne sammenhengen, men er ellers et kjent navn fra forskjellige sceneopptredener i Meråker.