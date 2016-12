Gampene spiste høy og havre mens kuskene testet ølet

- Det er behov for en lett avslappet samling, andre juledag, sa Rakel Aune, derfor kommer folk tilbake hit hvert eneste år.

Se alle bildene i karusellen øverst.

Fornøyd vertsskap

- Vi våknet av uværet i natt og så vel for oss en avlysing av dagens samling på Ulstadvolden. - Men vi kunne ikke ha fått bedre forhold.

Her er stille, lettskyet og ikke minst mye folk og hester.

- Ja, hvor mange gjester har dere?

- Til sammen er det vel omkring tre hundre. Da regner jeg med både de på to og de på fire.

- Hvorfor åpner dere dørene for en stor hop med mennesker som bare kommer her og ikke legger igjen et øre for oppholdet?

- Vi liker å ha mye folk omkring oss, svarer Rakel og Lars. Vi ser at folk trives her og kommer igjen år etter år. Og da er vi fornøyd. Godt fornøyd!

Liv og røre

Ute på vollen var folk samlet i klynger. De smakte på hverandres øl. Noen spanderte spekemat og flatbrød. Det ble fortalt historier og latteren runget. Hestene gomlet høy og havre ved hestefestene. Ungene satte utfor akebakken på plastbrett og papirsekker. Her var liv og røre, og som seg hør og bør, det var mye skryt av ølet i kannene etter hvert som det ble sendt rundt.

- Jeg har vært her i alle år, kunne en gubbe fortelle. Og jeg kommer tilbake hit så lenge jeg har en gamp som kan dra meg.

En stor svart hingst med høysekk på mulen prøvde å samtykke med et vrinsk som ble mislykket, men alle forsto vel at også gampen trivdes, men nå ville den ta på hjemvei.