Trøkker til i Lånkehallen

–I år har vi to ultralokale band på scenen, som kommer til å trøkke til helt fra start med skikkelig drag i musikken, så dette kommer til å bli bra, sier Odd Gunnar Sorte, som er leder for arrangementskomiteen.

Viktig fest

Det er fotball- og håndballgruppa i Lånke IL som arrangerer denne festen, og 45 frivillige foreldre er innkalt til det som er årets viktigste fest for idrettslaget.

–Denne festen er vår desidert viktigste inntektskilde, så vi er avhengige av at hallen fylles med feststemte folk.

–Hvordan er forhåndssalget?

–Det har jeg ikke helt oversikt over, men det vi har sett de siste årene er at forhåndssalget går ned. Flere og flere kjøper billett på døra. Altså er dette en nervepirrende øvelse helt til vi ser hvor det ender utpå kvelden, sier Sorte.

–Men dere bruker å fylle hallen?

–Trenden har vært litt nedadgående de siste årene, men nå har vi senket inngangsprisen kraftig, så vi håper at det snur i år.

Ungt publikum

Det er 18 års aldersgrense på festen.

–Det har utviklet seg fra å være en fest for et godt voksent publikum til å bli en fest der hovedtyngden av de besøkende er mellom 18 og 25 år, sier Odd Gunnar Sorte, som krysser fingrene for en godt besøkt julefest.

PS! For dem som føler seg for gamle til fest i Lånkehallen, arrangeres det jabbfest på Trudvang på fredag.