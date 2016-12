Bra filmjul i Stjørdal

- Det var en veldig koselig film. Bra med folk på kino også. To saler, sier Morten Almli med Cramer (4 år) på armen torsdag ettermiddag.

Cramer Håvik Almli forteller fra filmen at noen prøvde å skyte på reven. Det gjorde inntrykk.

- Hva skjedde helt til slutt? Hva feiret de?

- Julaften.. nei! Bamses fødselsdag!

Over forventet

Hele 2016 har vært et godt filmår, forteller kinosjef Gro Langnes.

- Onsdag kom den gledelige beskjeden om at vi bikket 100.000 besøkende, og enda er ikke året omme. Det er veldig veldig bra. Godt over forventningene for 2016. 100.000 er like mange besøkende som første driftsår. Vi tenkte litt på at det første året kunne være preget av «nyhetens interesse», men besøkstallet holder seg oppe, sier Langnes.

- Gir motivasjon

- Det har vært et fantastisk år, og vi er utrolig glade for den responsen Stjørdal og omegn har gitt oss med å komme på kino. Det gir motivasjon til å fortsette samme stilen med å lage kvalitet til publikum, sier hun.

Kinosjefen vil fortsette å programmere et godt filmtilbud i Kimen til alle aldersgrupper, sier hun.

- Vi vet hvilke filmer publikum vil ha, og finner filmer som mange vil se. Men vi vil ha litt smalere film også, for å ha et bredt filmtilbud, sier Langnes.

- Romjulsbesøket ligger omtrent på det samme som i fjor, kan vi se etter de fire første dagene.

Toppfilmene

- Hva er toppfilmene denne romjula?

- Dyrene i Hakkebakkeskogen troner på topp. Så kommer Snekker Andersen og julenissen, Rogue one: A Star Wars Story og Passengers.

- Flest barnefilmer?

- Ja, barnefilmene drar inn volum. Barnefilm går veldig bra i Stjørdal.

Andre filmer som går denne jula er blant annet Min pappa Toni Erdmann, Why Him?, Agnus Dei og Hundreogettåringen som stakk av fra regningen og forsvant.