Romjulskonsert med mye vakker og varm sang

Det var kveldens konferansier og sanger i Lånke Kor-All Torstein Skjei som sa dette da han ønsket velkommen til årets konsert. Vi kommer til å fortsette med romjulskonserter.

- Ser ut som publikum liker det det vi holder på med, så det er ingen grunn til å la være.

Vakkert

Under årets konsert var det mye vakker sang som ble fremført. Det hele åpnet med at Lånke Kor-All med «Det lyser i stille grender». Ellers spilte Ingvill Vaagan Kløften solo på pianostykket Parafrase over «Deilig er den himmel blå».

Damekoret Queens of 705 fra Elvran sang flere flotte sanger. De hadde med seg Ann Kristin Andersson som gjesteartist, hun har over tretti års erfaring som sanger. Synge det kunne hun, og hun sang med stor stemme og innlevelse. En skikkelig gobit.

Rune Devik hadde flere solo nummer med vakker sang sammen med Ingvill Vaagan Kløften på piano.

Sang så det ljomet

Det som kanskje tok kaka var jentene fra Elvran. Ingrid Sofie Lyshaug Elverum (10) og Lisa Skjei (10) sang så det ljomet i kirkebygget i Lånke. De to jentene hadde med seg bestefar til Ingrid Sofie på gitar.

En vellykket konsert som holdt det gående i nesten halvannen time. Tror ingen gikk skuffet hjem. Dette var bra, og det er bare å glede seg til neste års konsert.