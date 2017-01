Nytt år med drama og teater

– Dette er den siste workshopen, som gir en introduksjon til drama og teater, som arrangeres for ungdom over 14 år i Lokstallen. I fjor hadde vi seks dager med Konstellasjonen her, og følger opp med to nye dager helt i starten av året i år, sier Mari Moe Krysinska i Lokstallen.

Rekruttering

Det kommer flere dramaprosjekt på Lokstallen i løpet av året, og denne workshopen kan være en fin inngang til å bli med på disse.

– Det kommer minst to dramaprosjekt i løpet av året gjennom ungdomsteatergruppa på Lokstallen. Så hvis man ønsker å være med der, er dette en fin rekrutteringsarena.

– Hva lærer man på denne workshopen?

– Det er først og fremst skuespillerteknikk og dramalek. For folk som ikke har skuespillerutdanning kan denne leken se rar ut, men den har mye med skuespillerteknikk å gjøre, sier Mari Moe Krysinska.

Fast team

Sammen med Teaterkompaniet Konstellasjonen er også Lokstallens faste team med på workshopen.

– Sammen med meg er også Meysam Abbas Hosseini og Houzan Banko med på alle kurs og workshoper som arrangeres i Lokstallen. Fast er det også at kursene starter med middag og et sosialt møte. Dette har vi harr stor suksess med.

– Hvorfor starte med det?

– Dels fordi mange kommer rett fra skolen og da er det greit å få i seg litt mat før man begynner. Ellers er det en fin anledning til å bli litt kjent før man begynner. Dette er i alle fall et opplegg som har fungert bra for oss, og som vi kommer til å fortsette med, sier Mari Moe Krysinska.

Det er plass til tolv deltakere på kurset, som for øvrig er gratis å delta på.