Voldsom oppgang i kinobesøket

I 2015 opplevde Bygdekinoen et katastrofeår i Meråker med en voldsom nedgang i besøkstallet. Da var besøket nede i 567, en nedgang på nærmere 42 prosent fra året før og et snitt på 15 besøkende på de 39 kinoforestillingene i Meråker dette året.

I 2016 har Bygdekinoen slått kraftig tilbake. I fjor hadde kinoen nemlig 1085 besøkende, et snitt på 26 besøkende på 42 forestillinger. Det gir en oppgang på 518 besøkende, nesten en dobling av besøkstallet fra året før.

Fornøyd

– Så avgjort et anstendig besøk, ikke minst når vi tar i betraktning konkurransen fra Kimen kulturhus, sier en fornøyd Arnfinn Inderhaug, leder for Bygdekinoen i Norge.

Han tror at filmer med et lokalt tilsnitt, som "Mannen fra Snåsa", om "snåsakaill'n" Joralf Gjerstad, og «Welcome to Norway» har hatt betydning for økningen i Meråker. Den siste er delvis innspilt i Meråker og med lokale statister.

Ny avtale

Etter de stygge 2015-tallene fryktet kulturkonsulent Frode Aune at det kunne bli satt spørsmålstegn ved om det er behov for et kinotilbud i Meråker. Den frykten er nå borte.

– Vi ser at tallene har stabilisert seg, og vi har nettopp skrevet ny kontrakt for 2017, sier Frode Aune.

Toppers

Det er barne- og familiefilmene som først og fremst trekker folk når Bygdekinoen besøker Meråker. Den mest populære filmen i fjor var «Snekker Andersen» med 92 besøkende og «Istid: På Kollisjonskurs», som hadde 75 besøkende.

– Det stemmer godt med det vi ser andre steder. «Snekker Andersen» er den filmen som er best besøkt over alt, sier Arnfinn Inderhaug.

«Snåsakaill'n»

Så kommer «Mannen fra Snåsa», filmen om «snåsakaill'n» Joralf Gjerstad. Den hadde 74 besøkende i Meråker. Ikke langt etter følger «Welcome to Norway» med 68 besøkende.

Denne siste, en farseaktig film om et øde beliggende asylmottak, er delvis innspilt i Meråker og med lokale statister.

Bygdekinoen merker konkurransen fra kinotilbudet i Kimen kulturhus.

– Filmene «Kongens nei» og «Børning» hadde langt lavere besøk i Meråker enn det som er tilfelle jevnt over. Her har vi nok tapt i forhold til kinotilbudet i Kimen kulturhus, sier Arnfinn Inderhaug.