Søker forslag til Ildsjelpris

– Vi ønsker å få inn flere nominasjoner til ildsjelprisen. Dette kan være personer, grupper eller lag, som har utmerket seg med en innsats i lokalmiljøet, sier Aage Ertsgaard i Hanlsen Musikkforening.

Prisen deles ut lørdag 14. januar, som et fast innslag under korpsets nyttårskonsert på Scandic hell.

– Det er åpent for nominasjoner fram til 10. januar, og det kan gjøres ved å gå inn på våre hjemmesider: hmf-web.no.

I tillegg til Ildsjelprisen deles også Bladets musikkpris ut under konserten.

Plasser igjen

Forhåndssalget til konserten har vært godt, men det er fremdeles plasser igjen.

– I tillegg til lokalt solgte billetter har vi også i år et samarbeid med korpsseminaret som Norsk Musikkorps Forbund arrangerer på Hell den helga. Men det skal mye til å fylle opp hele amfiet, så vi regner med at det blir billetter igjen for dem som kommer på døra også, sier Ertsgaard.

Gjester

Årets gjestesolister er Frode Alnæs og Reidun Sæther.

– Vi har også i år en gjestedirigent. Denne gangen er det Lars Erik Gudim som er gjest. Han er sjef for Forsvarets musikk i tillegg til at han er storbandsleder. Noe også konserten vår vil bære preg av. Det blir litt storbandstyle.

Korpsets faste dirigent, Espen Andersen, vil lede korpset på de faste nyttårsnumrene.