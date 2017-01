– På det fjerde skal det skje

– Jeg hadde egentlig bestemt meg for at det skulle bare bli med tre soloprosjekt på meg, men både Kimen som konsertsted, og mange ønsker fra folk om at jeg måtte gjenta konserten med materiale fra Eva Cassidys sangskatter, gjorde at jeg går på med en fjerde konsert. Det er tross alt fire år siden sist, sier Siri Bones.

Ikke reprise

Selv om konserten i Vektersalen den 2. februar vil ha hovedvekt på Eva Cassidy vil den ikke bli en reprise av konserten Siri hadde tidligere.

– Noen av de sangene jeg hadde med på konserten i den gamle kinoen vil være med denne gangen også, med det blir også en del nytt. Det kommer også til å bli innslag fra konsertene mine i Værnes og Skatval kirke også.

Stemningsfullt

Det er plass til rundt 200 i Vektersalen, og Bones kan love en stemningsfull konsert for dem som tar turen.

– Det kommer til å bli en konsert preget av soul, jazz og litt blues, men det kommer ikke til å bli en «sove-konsert». Vi skal i så fall sørge for å vekke opp publikum innimellom.

Sammen med Siri Bones har hun med seg John Oddstein på gitar, Jan Inge Tjørholm på bass og Arne Skognes på slagverk.

– Billettsalget er allerede godt i gang, så jeg håper vi får fylt opp salen på torsdag 2. februar, sier Siri Bones.