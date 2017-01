I år prøver Lånke Kultur noe helt nytt

Fredag 3. februar inntar lånkbyggen storsalen i Kimen. Da inviterer Lånke Kultur til stor kulturkveld. Tidligere har de arrangert i Lånkehallen. Men nå flytter de musikere og sangere til storstua i Stjørdal.

– Vi følte at vi hadde to valg. Enten legge ned kulturkveldene vi har arrangert, eller flytte til Kimen. Det å arrangere Lånke Kulturkveld i Lånkehallen krever veldig mye. Det opprigging og nedrigging, og vi jobber nærmest døgnet rundt i flere dager for å få dette til. Nå kommer vi til en arena der alt ligger klart og til rette, sier Jan Svendsen i Lånke Kultur.

Kun kultur, ikke dans

Ved tidligere arrangement har det vært både konsert og dansefest når Lånke Kultur har invitert til helkveld i Lånkehallen.

– Vi kjører nå konsert, ikke med påfølgende dans. Men vi er sikre på at det blir et flott og variert program vi kan tilby i Kimen den første fredagen i februar, sier Camilla Larsen.

Og den føreløpige listen over artister som er klar, lover bra.

– Øystein Berntsen, Camilla Larsen og Dameavdelingen er klare. I tillegg kommer Rikard Ottesen fra Skatval. Det blir et spennende møte, sier Svendsen.

– Jeg gleder meg til å høre Terje Espeland på saksofon. Han er utflytta lånkbygg, fortsetter Larsen.

Kultur for alle

Lånke Kultur er kjent for å mikse etablerte artister med nye fremadstormende. Denne tankegangen ligger fortsatt i bunn for den driftige gjengen i Lånke.

– Mottoet vårt er «Kultur for alle». Det betyr at vi ivrer etter å gi mange sjansen til å stå på scenen. Med flyttingen til Kimen får våre artister til å prøve seg på en stor scene med topp fasiliteter. Så er det noen som går med en drøm om å prøve seg som artist, er det bare å ta kontakt. Så skal vi se om det er muligheter for å finne en plass i programmet, sier Camilla Larsen.

Kortreist gjesteartist

Lånke Kultur har en tradisjon om å invitere en gjesteartist til sin kulturkvelder. Det gjør de også denne gang, men i år velger de en kortreist løsning.

Ann Kristin Andersson bor like ved Kimen og er klar for å opptre sammen med lånkbyggen.

– Vi er veldig glad for at Ann Kristin blir med. Hun passer godt inn i det programmet vi har for kvelden i Kimen, sier Kolbjørn Geving, som sammen med resten av arrangementskomiteen håper på full sal i februar.

Billettsalget starter mandag

Billettsalget starter i dag, mandag.

Og for de som fortsatt ønsker seg en helaften, har kulturgjengen fra Lånke gått i samabeid med Quality hotell i Kjøpmannsgata.

– Her blir det muligheter for tapas og en svingom i etterkant, avslutter Jan Svendsen og Camilla Larsen.