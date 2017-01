Hovedrolle i ny humorserie

– Det er artig å ta tak i et klisjefylt yrke når man er en mannlig skuespiller. Dette blir spennende, sier Ole Martin Aune Nilsen.

Han innehar den mannlige hovedrollen i den nye humorserien som skal vises på nett-TV. Det blir premiere enten i oktober i år eller i månedsskiftet januar/februar i 2018.

Drøm i oppfyllelse?

Serien handler om at den impulsive Sofie, som spilles av Kristine Nordby Simonsen, blir gravid etter et one night stand med brannmannen Håkon. Med et ferskt firma og nyfødt baby står hun i spagaten mellom to verdener.

– Den handler om å ta et valg om man vil være voksen eller ikke. Det er et artig manus, mener Ole Martin Aune Nilsen.

Han kom i kontakt med regissør Ina Therese Lerner Grevstad i No Return Film for rundt to år siden. Det er allerede filmet flere teasere.

– Dette er et prosjekt som jeg får være med å skape sammen med regissøren. Vi er en veldig fin gjeng, og det er ikke ofte at slike produksjoner lages utenfor Oslo, sier Nilsen.

– Drømmen om å være brannmann går endelig i oppfyllelse?

– Ja, drømmer ikke alle gutter om det da? Nå klarer jeg ikke å huske om det var brannmann som var det store for min del da jeg var liten, men det gikk vel stort sett i brann og politi da vi lekte med lego.

Pilotsesong

Selve innspillingen starter 21. mars og varer fram til påske. Lokasjonen er i Bergen.

– Den første sesongen blir en pilotsesong, og det er planlagt fem episoder. Hver episode kommer til å være på 12–15 minutter. Vi har et lavt budsjett og det er et goodwill-prosjekt. Allerede nå har vi planer om sesong 2 og 3, men da må vi ha mer finansiering. Og vi må se på hvordan vi kan videreutvikle serien etter piloten, sier regissør Ina Therese Lerner Grevstad.

– Hvor skal serien vises?

– Vi har en intensjonsavtale med en stor norsk nettavis, men jeg kan ikke røpe hvilken ennå, sier Grevstad, som beskriver «Ingen retur» som en komedie med noen varme øyeblikk.

Hun oppdaget Ole Martin Aune Nilsen på teaterscenen, og mener han passer perfekt til å spille brannmann.

– Jeg håper og tror det blir mange kvinnelige seere, sier Grevstad og ler.

Bor i Bergen

Ole Martin Aune Nilsen bor i Bergen sammen med kone og datter. 38-åringens siste store rolle var i NRK-serien «Himmelblå».

Han har fått interesse for regissørrollen, og utelukker ikke en framtid bak kamera etter hvert.

– Jeg skal ikke komme med en erklæring om det nå, for det finnes så utrolig mange dyktige folk. Det er veldig interessant. Men i nærmeste framtid vil jeg jobbe mer med TV og film foran kamera, sier Nilsen.