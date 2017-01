Fikk ildsjelpris og tok like godt over musikkforeninga

Det var to populære prisvinnere som mottok hver sin pris under nyttårskonserten, en konsert som bød på et variert innhold med mange års tradisjoner og med Reidun Sæther og Frode Alnæs som årets solister.

En nærmest fullsatt Hell Amfi med festkledde tilhørere, en flott pyntet scene og alle de dyktige musikerne i Halsen Musikkforening fikk først høre banksjef Rolf Einar Pedersen fra Danske Bank lese opp juryens begrunnelse for hvem som i år ble tildelt utmerkelsen ”Årets ildsjel”.

- Denne prisen ble første gang delt ut i 2006. Prisen består av et diplom, blomster og en pengegave på 10.000 kr, fortalte banksjefen innledningsvis.

I juryens begrunnelse het det blant annet: ”Vinneren av prisen Årets ildsjel er virkelig et eksempel til etterfølgelse og motivasjon for andre. Årets prisvinner har i kraft av eget engasjement og eget initiativ fått folk til å stille opp. 250 frivillige stilte opp for rydding av strandsonen i Stjørdal våren 2016. På to år har årets prisvinner samlet inn flere ti-tusen kroner til juleoppmerksomhet til personer som trenger det mer enn ham selv.”

Videre kom han inn på at Rune Sagen både hadde skaffet midler til Redningsselskapet gjennom aksjonen med nakenfisking og fått løftet på plass et stort og opplyst Hellskilt opp for Hellbrua.

Gjestedirigent

Etter å ha mottatt prisen takket Rune Sagen kort for den, og ble deretter noe uforberedt lansert som kveldens gjestedirigent i stykket "Bojarenenes Inntogsmarsj”, noe han tok på strak arm.

Bladets Musikkpris

Etter pausen i konserten slapp nyhetsredaktør Jon Håkon Slungård i Stjørdalens Blad til for å dele ut Bladets musikkpris.

- Å finne kandidater til denne prisen er ikke vanskelig i Stjørdal der kulturlivet blomstrer. Vi fostrer mange kulturutøvere i mange sjangre, sa nyhetsredaktøren før han leste opp juryens begrunnelse.

Der het det blant annet: ”Bladets musikkpris har kun en gang tidligere blitt tildelt en danser, Anna Sterud Hellandsvik i 2010. Juryen vil i år gi prisen til en av de tre (!) danserne fra Stjørdal som i høst startet på sin utdannelse ved Norges Balletthøyskole. Etter knallharde opptaksprøver tas det opp kun 24 studenter totalt. I høst var altså hele 3 av disse 24 fra Stjørdal. Årets vinner har, som de fleste tidligere vinnere, vært elev både ved Stjørdal kulturskole og Ole Vig Videregående skole. Men fram til vinneren startet på videregående og på kulturskolen som 16-åring var prisvinneren helt selvlært,- altså et ekte «naturtalent»....

Det kan også nevnes at prisvinneren mottok «Drømmestipendet» fra Norsk Tipping i 2015 etter å ha overbevist fagjuryen stort.”

Nadege Kubwayo var ikke selv tilstede under nyttårskonserten, men opptatt med sine studier i Oslo. Prisen som består av diplom, blomster og en pengegave på 10.000 kr ble mottatt av hennes storesøster Winny-Frid Nijimbere.

- Nadege synes dette er stort og hadde veldig lyst til å komme hjem for selv å ta i mot prisen. Hun er opptatt med studiene og legger ned et hardt arbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo dette året. Hun ba meg hilse til alle kjente, fortalte storesøster til Bladet utsendte etter at hun på vegne av sin søster hadde mottatt prisen fra scenen.