Stolt av Stjørdal?

LEDER: For to måneder siden flyttet Kent Olav Ferstad til Stjørdal med familien sin. Han eier og driver restauranten Mintage sushi & Asian dining og har vært mye rundt i byen det siste halvannet året. Som fersk stjørdaling etterlyser han nå en holdningsendring i byen. Han etterlyser mer stolthet og positivitet for byen blant oss som bor her.

–Til at Stjørdal er en by med enormt mye innhold opplever jeg som nyinnflytta stjørdaling overraskende lite positivitet for byen sin blant mange stjørdalinger og næringsdrivende i Stjørdal, sier Ferstad i et intervju i Stjørdalens Blad i dag.

Etter et frokostmøte i regi av Stjørdal Næringsforum hvor han mener negativiteten tok overhånd, bestemte han seg for å ta grep. Dette må skje noe, mener Ferstad.

Han mener at vi stjørdalinger virkelig må vise fram alt det bra byen har å by på og lære oss å framsnakke byen vår i stedet for å snakke om alt som ikke skjer og det vi ikke lykkes med. Det handler om å la det positive bli en større del av hverdagen vår enn det negative. Det er også viktig at alle blir med for å få til holdningsendring, både næringsliv, folk flest og kommunen, mener Ferstad.

Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth var innom noe liknende under Trøndelagsmøtet. Hun mener at trønderne må vise like mange positive følelser for næringslivet som for sine idrettshelter.

Direktøren var tydelig på at trøndere må bli flinkere til å vise fram seg selv. Det er viktig å skryte av seg selv, mener hun. Vise muskler. Hun mener trøndere er flinke til å vise følelser når det er snakk om idrettsarrangementer - da legges beskjedenheten på hylla og entusiasme og gledestårer kommer til syne. Budskapet var å heie mer på næringslivet.

– Kan dere vise litt mer engasjement og interesse i næringsliv og det å skape bedrifter? For nå må vi skape jobber, sa Traaseth under Trøndelagsmøtet. Både Ferstad og Traaseth har rett. Vi har mye å være stolte av i Stjørdal. Og vi kan framsnakke mer.

Det handler om å endre fokus. Framsnakk positivt om og til mennesker, bedrifter og arbeidsplassen din. Dersom man ikke har noe positivt å si, så lar man være å snakke om andre.