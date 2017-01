Skal lese fra Elling-bloggen i Kimen

Det er mange år siden vi har sett noe til Ingvar Ambjørnsens figur Elling, men Elling lever i beste velgående. Nå har han begynt å blogge.

– Elling er jo like gammel som meg, det betyr at han nå er nesten 60, og da får man en del tanker om sin egen barndom og ungdom, som man ikke har som 32-åring. Det er sterke tekster han leverer. De jeg har lest høyt fra bloggen til, reagerte mye sterkere enn jeg gjorde selv. De var helt på gråten, sier Ambjørnsen i en pressemelding.

Bokbad

Lørdag 11. mars kommer han til Vektersalen i Kimen kulturhus. Aller først blir det et bokbad, og Ambjørnsen har med seg journalist og poet Tom Stalsberg til å lede seansen.

Etterpå skal Ingvar Ambjørnsen sette seg ned bak en pult og lese fra Elling-bloggen.

– Jeg tror vi har en morsom kveld i vente, sier markedsansvarlig i Kimen, Lene Fjellstad.

Billetter

Forfatteren selv trodde han var helt ferdig med Elling-eventyret.

– Vanligvis tenker jeg at det ikke går an å grave opp gamle lik, men da jeg begynte å få de første livstegnene fra ham, så var han den samme gamle og jeg kjente ham igjen med en gang. Jeg likte å ha med ham å gjøre igjen, beskriver Ambjørnsen.

Billettene til forestillingen legges ut på kulturhusets hjemmeside tirsdag.