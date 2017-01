Seks trønderske kunstnere stiller ut bilder i ny utstilling

Lørdag åpner Stjørdal Kunstforening ny utstilling i Kimen. Denne gangen er det seks trønderske kunstnere som stiller ut.

– Vi fikk tilbud fra Gruppe Spekter, som ønsket å komme hit til Kimen med en utstilling. Og i og med at vi kjenner en del av kunstnerne fra før, og synes at de har et variert og spennende uttrykk, ser vi nå frem til at utstillingen åpner nå på lørdag, sier Sidsel Schønberg i Stjørdal Kunstforening.

Utstillingsåpningen blir tradisjonen tro akkompagnert av Autumn Leaves. Salgsutstillingen blir stående én uke i galleriet i Kimen.

Seks etablerte kunstnere

Gruppe Spekter består av seks trønderske kunstnere, som hver for seg har hatt flere separatutstillinger, men som har funnet sammen i et faglig og sosialt kunstnerisk fellesskap.

– Fellesskapet vårt ble etablert i 1980, men først i februar i fjor hadde vi vår første felles utstilling. Det skjedde på Galleri SG i Trondheim. Det ble såpass vellykket, at vi ønsket å fortsette med det og da kom Kimen opp som et godt alternativ for oss, sier Bjørn Bratsberg.

Bratsberg er godt kjent for stjørdalspublikummet fra før, ved at han gjennom mange år har hatt sommerutstillinger sitt eget Galleri QA i Forradal.

– Hvordan blir det å ha utstilling i Stjørdal i en annen setting enn i fjøset på Aadal Østre i Forradal?

– Det tror jeg blir veldig greit. Galleriet på Kimen er et spennende sted.

De seks kunstnerne som skal ha utstilling er: Bjørn Bratsberg, Sigmund Schjeldrup Pedersen, Lorents Aage Nagelhus, Roald Stevik, Tor Stevik og Lars Petter Røsberg.

Felles møter

I kunstnerfellesskapet møtes de jevnlig for faglige diskusjoner.

– Det er også sånn at vi har med noen av våre ferskeste kunstverk på møtene, og er går det ikke an å være hårsår. Vi er dønn ærlige med hverandre i både ros og kritikk, og diskusjonene kan bli ganske så livlige. Nå gleder vi oss imidlertid til å gjennomføre vår andre felles utstilling, og håper at mange tar turen på lørdag. Da skal alle seks kunstnerne være til stede, sier Bjørn Bratsberg.