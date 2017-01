– Dette er en fantastisk mulighet til ungdommer

Er du mellom 15 og 19 år? Da kan du ifølge Heidi Beitland få en unik mulighet.

– Vi har kun sju plasser og søknadsfristen går ut snart. Vi vil skape unge arrangører. Hvis du blir plukket ut, så får du være med å arrangere en konsert fra A til Å, sier Heidi Beitland.

Samarbeidsprosjekt

Hun er prosjektansvarlig i Stjørdal for et samarbeidsprosjekt mellom Kimen kulturhus, Olavshallen og Kultursenteret ISAK i Trondheim. Dette er et prosjekt for og av ungdom som skal resultere i tre konserter i Kimen og tre i Olavshallen.

– Målet vårt er praktisk læring. Det handler ikke bare om Stjørdal, men også en spennende link opp mot Trondheim. Jeg synes dette er en fantastisk mulighet, sier Beitland, som har med seg markedsansvarlig Lene Fjellstad i Kimen på laget for prosjektet i Stjørdal.

Arbeidsoppgavene blir å booke band, markedsføre konserter, ha kontroll på økonomien og kjøre lyd og lys under arrangementer.

– Vi ønsker en blanding av ungdommer fra forskjellige steder. Sammensetningen av de sju personene som blir valgt ut er viktig. Du trenger ingen spesiell bakgrunn, men du må være engasjert og brennende interessert i musikk og kultur, sier Beitland.

Kickoff

Hun kan ikke love deg plass selv om du søker. Ifølge Beitland har det allerede kommet inn søknader.

Les mer om kriteriene og finn søknadsskjema her!

Siste frist for å søke er søndag 5. februar. 10 dager senere er det kickoff sammen med ungdommer som blir plukket ut i Trondheim.